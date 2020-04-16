Спрос на бензин в Казахстане сократился на 40% – КМГ

Из-за введенного в Казахстане режима ЧП спрос на бензин на внутреннем рынке снизился на 40%, а на авиатопливо – на 70%. В этой связи три нефтеперерабатывающих завода из четырех снизили свои мощности до минимума, сообщает в четверг в пресс-служба АО «НК «КазМунайГаз».

«В апреле 2020 года значительно снизился спрос на основные виды нефтепродуктов: на автобензины и дизельное топливо – на 40%, на авиатопливо – на 70%. Об этом свидетельствует анализ динамики заявок от поставщиков нефти, поступающих в нефтеперерабатывающие заводы. Во избежание затоваривания объемы переработки нефти и производства нефтепродуктов на Атырауском, Павлодарском и Шымкентском НПЗ снижены до минимума», - сообщили в «КазМуназГазе», отметив при этом, что заводы продолжают свою деятельность, но на минимальных сбалансированных мощностях.

Здесь также отметили, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции на заводах с 15 марта действуют штабы по управлению кризисными ситуациями, которые координируют свою работу с центральным штабом национальной компании на ежедневной основе.

«Приняты беспрецедентные меры профилактики: на административных и производственных объектах усилены санитарно-дезинфекционный и контрольнопропускной режимы; до 70% административного персонала предприятий переведено на дистанционный режим работы; ограничено перемещение работников заводов между структурными подразделениями; осуществляется ежедневный мониторинг состояния здоровья персонала; проводится постоянная дезинфекция помещений, транспортных средств и призаводских территорий. «КазМунайГаз» обеспечивает заводы запасом воды, продовольствия, товаров первой необходимости, медикаментов, средствами индивидуальной защиты на срок не менее 2 месяцев. Работники снабжены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками, нитриловыми перчатками, антибактериальными средствами», - заверили в нацкомпании.