5,3 млн казахстанцев имеют задолженность по банковским займам и микрокредитам

Более 5 млн человек имеют задолженность по банковским займам и микрокредитам, сообщил на брифинге в четверг первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков.

«На сегодня задолженность по банковским займам и микрокредитам имеют порядка 5,3 млн. граждан на сумму 4,4 трлн. тенге и около 26,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 3,9 трлн. тенге», - сообщил Смоляков.

По его словам, на 14 апреля на отсрочку выплат по займам подали заявки 1,5 млн. заемщиков и 12,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Получили отсрочку 1 340 707 человек на сумму 186,1 млрд. тенге (т.е. порядка 89% от обратившихся граждан) и 9 822 субъектов МСБ на сумму 131,4 млрд. тенге (81% от обратившихся субъектов МСБ)», - также сообщил он.

Смоляков отметил, что на период приостановления выплат прекращается претензионно-исковая работа по заемщикам, и у них также будет возможность восстановить свою кредитную историю: «Для восстановления кредитной истории физических лиц предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств».