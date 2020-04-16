Центр поддержки экс-заключенных не может получить пропуск для передвижения волонтеров по Алматы

Волонтерам центра комплексной поддержки для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию «Реванш», оказывающего помощь бывшим заключенным, наркозависимым и людям, живущим с ВИЧ, не продлевают разрешение для передвижения по городу. В различных ведомствах им говорят, что фонды теперь не входят в список организаций, которым разрешено работать в период ЧП. Об этом Vласти по телефону рассказала одна из основательниц «Реванша» Елена Билоконь.

«Мы до этого звонили два дня, потому что мы знаем, что до 16-го (нужно подать новую заявку – V)», - рассказала Билоконь. По ее словам, сначала по номерам колл-центра было невозможно дозвониться, а когда удалось это сделать, сотрудник колл-центра сказал ей, что фондам разрешение продлевать не будут. Волонтеры центра поехали в оперативный штаб, оттуда их направили в отдел предпринимательства, где к тому моменту уже собралось много людей. Оттуда волонтеров направили в акимат Турксибского района, где уже к вечеру им повторили то же: фондам разрешение продлевать не будут.

«Приезжаем туда – там то же самое: фондам запрещено. В оперативный штаб идите. Сейчас мы пишем открытое обращение к президенту», - говорит Билоконь.

По ее словам, с начала карантина в фонд поступает большое количество звонков с просьбой о помощи от людей, не вошедших в категорию получателей социальных выплат на период ЧП.

«Люди перебивались какими-то временными заработками. У них ни у кого не было работы, они не могут подтвердить, что они работали, потому что у нас особая категория людей – и они сейчас все остались за бортом получателей помощи от государства. Они продуктовые корзины тоже не получают. Мы начали писать в акиматы, формировать списки. Начали поступать тысячи звонков. Потом мы начали делать разбивку, ездить дальше по акиматам. Три акимата хорошо откликнулись – это Турксибский, Алмалинский и Жетысуский. Остальные молчат», - рассказала она.

По ее словам, за время карантина волонтеры «Реванша» помогли 328 людям, еще 154 человека ждут помощи продуктами. Кроме этого, волонтеры центра развозят антиретровирусную терапию людям, живущим с ВИЧ, если она заканчивается.

Также в «Реванш» обращаются люди, которые не могут оплатить аренду за прошлый месяц – и их выселяют из арендованных квартир. Центр, по словам Елены, не может разместить их всех, так как уже переполнен.

Между тем в акимате города Алматы не ответили на вопрос корреспондента Vласти о том, почему волонтерам фондов теперь не разрешено передвигаться по городу на время действия режима карантина.

В Алматы с 22 марта действует карантин, с 28 марта он был ужесточен. В городе дважды вводили системы специальных пропусков, которые могут получить организации и предприятия, включенные в специальный список - те, кому разрешено продолжать работу в условиях действующих ограничениях. На сложности с получением разрешений жаловались и другие общественные организации.