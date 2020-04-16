Он будет действовать с полуночи 18 апреля
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Восточный Казахстан закрывают на карантин
Фото Данияра Мусирова

С полуночи 18 апреля в Восточно-Казахстанской области вводится карантин, объявил аким региона Даниал Ахметов.

В дополнение к уже введенным в регионе многочисленным ограничением, с этого момента в Восточном Казахстане также закроются ломбарды, цветочные магазины и магазины стройматериалов. Доставка товаров по-прежнему будет работать.

По информации Ахметова, будут созданы дополнительные блок-посты на границе с Россией и Китаем, а также соседними областями. «Такие меры ограничат пассажиропоток и будут препятствовать попаданию в регион вируса и его распространению», - полагает аким.

На период карантина работодателей обяжут перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы, сообщил он.

В Восточно-Казахстанской области ранее уже были введены ограничительные меры, некоторые из них оказались уникальными. Например, жителям региона разрешили пользоваться личными автомобилями по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры в номере их машины.

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