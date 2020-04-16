Фонд Билла Гейтса увеличит до $250 млн пожертвования на борьбу с коронавирусом

Средства в основном пойдут на поддержку бедных слоев населения в Африке и Южной Азии
Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет дополнительно $150 млн на противодействие распространению коронавируса, цитирует ТАСС сообщение фонда.
Еще по теме:
- Центр поддержки экс-заключенных не может получить пропуск для передвижения волонтеров по Алматы
- «Шеврон» приобрел два новых аппарата ИВЛ для детской инфекционной больницы Алматы
- Алматинские рестораны Ocean Basket и Galito’s накормили врачей и военных, борющихся с коронавирусом
- Центр поддержки экс-заключенных и ВИЧ-позитивных людей нуждается в помощи из-за пандемии
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые