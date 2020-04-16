Средства в основном пойдут на поддержку бедных слоев населения в Африке и Южной Азии
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Фонд Билла Гейтса увеличит до $250 млн пожертвования на борьбу с коронавирусом
Фото АР

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет дополнительно $150 млн на противодействие распространению коронавируса, цитирует ТАСС сообщение фонда.

"Ситуация уникальна. Нам представилась уникальная возможность помочь. Сегодня мы объявляем о выделении [на борьбу с коронавирусом нового типа] еще $150 млн, что доводит наши обязательства до более $250 млн в целом", - говорится в сообщении.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс обращает внимание на то, что пожертвования будут направлены на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии. Часть средств решено израсходовать на базовое медицинское обслуживание в странах Африки и Южной Азии. Часть пожертвований будет выделена на финансирование моделирования в лабораторных условиях вариантов распространения коронавируса, разработки эффективных методов его диагностики и технической поддержки.

Фонд Гейтсов располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США.

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