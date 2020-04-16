Швейцария с 27 апреля начнет ослабление ограничений в связи с коронавирусом

Правительство Швейцарии начнет в конце апреля постепенное ослабление ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В частности, с 27 апреля будут открыты парикмахерские и врачебные кабинеты, сообщила в четверг телекомпания RTS со ссылкой на решение кабинета, передает ТАСС .

«Парикмахерам, психотерапевтам, коммерсантам-садоводам и врачам будет разрешено с 27 апреля открыть двери», - отметила телекомпания. По ее данным, послабления будут вводиться постепенно, в три этапа.

Ограничения, связанные с пандемией, были введены в Швейцарии 28 февраля, а затем были усилены. Запрещено собираться в группы больше 5 человек, также необходимо соблюдать в общественных местах дистанцию не меньше двух метров. Закрыты все магазины, кроме продовольственных.

Если позволит эпидемиологическая ситуация, то на втором этапе, с 11 мая, будут открыты средние школы и все остальные магазины. На третьем этапе, с 8 июня, предполагается возобновить обучение в профессионально-технических училищах и вузах, а также открыть музеи, зоопарки и библиотеки.

К этому моменту в Швейцарии выявлено 26 732 человека, заразившихся коронавирусом, умерли 1 269.