Состояние одного из летчиков упавшего под Карагандой МиГ-31 оценивается как средней степени тяжести

Один из летчиков упавшего под Карагандой истребителя МиГ-31 находится в состоянии средней степени тяжести, состояние второго летчика удовлетворительное, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«Первой на место авиакрушения прибыла наземная поисково-спасательная служба Военно-воздушных сил Казахстана. Сразу на месте летчикам была оказана первая медицинская помощь, после чего оперативно произведена эвакуация в больницу г. Караганды. В настоящее время летчикам оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние одного оценивается врачами как удовлетворительное, другого – средней степени тяжести», - сообщили в министерстве.

Здесь также отметили, что истребителем МиГ-31 управляли подполковник А.Курмангалиев и подполковник И. Гаврилко.

«Это опытные военные летчики. Общий налет А. Курмангалиева составляет 888 часов, И. Гаврилко – 1161 час», - подчеркнули в Минобороны.

Назначенная комиссия ведомства приступила к расследованию авиационного происшествия. На место вылетели главнокомандующий Силами воздушной обороны и командующий Военно-воздушными силами.

В министерстве также отметили, что потерпевший крушение самолет был выпущен в 1991 году.

Напомним, накануне вечером самолет МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение вблизи Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался.

Приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Это уже четвертый аварийный инцидент с МиГ-31 в Казахстане. Предыдущие происходили в 2007, 2008, 2013 годах.