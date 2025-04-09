В горах Кызылтас и Дауылбай проведена паспортизация более шести тысяч археологических объектов

При этом опасения вызывает сохранность петроглифов на хребте и Ешкиолмес, в котором собираются строить ГЭС.

В области Жетысу на хребте Кызылтас и горе Дауылбай, где одни из самых крупных скоплений петроглифов, проведено детальное документирование 6 600 археологических памятников. Добыча диорита в урочище теперь запрещена, а уникальные петроглифы вошли в список охраняемых историко-культурных объектов. Об этом было сообщено 9 апреля на областной конференции в Талдыкоргане, посвящённой теме «Тастағы тарихи таңбалар».

В апреле 2024 года из областного бюджета было выделено 10 млн тенге на детальное документирование (паспортизацию - В.) археологических памятников хребта Кызылтас, а также горы Дауылбай и в сторону пригородного села Енбек.

По словам научного сотрудника КазНИПИ Жаната Баймусинова, основная цель документации - исследование, выявление новых памятников, ревизия старых памятников и составление паспорта, учетной карточки, а также определение охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраны природного ландшафта.

«По итогу было выявлено 6600 археологических объектов, при этом эта цифра не указывает на отдельные петроглифы, так как мы учитывали их как комплексы, группируя по расположению на одной скальной поверхности, где внутри может находиться до 100 петроглифов, курганов и других объектов. На каждый из объектов был сделан паспорт, координатные точки, заключение с рекомендациями о том, как в дальнейшем охранять этот памятник. Они все были внедрены в картографическую систему», - рассказал Баймусинов.

В своем выступлении Ольга Гумирова, координатор группы археологов-любителей «Охотники за петроглифами», которые обнаружили эти петроглифы и курганы, обратила внимание на то, что рядом с Талдыкорганом есть хребет Ешкиолмес – самое крупное скопление петроглифов в Казахстане, внесенное в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Когда узнали, что делается паспортизация Ордакуля, Кызылтаса, мы очень обрадовались, думали, что дальше мы просто будем заниматься поиском петроглифов. Но выясняется, что зависла угроза над крупнейшим памятником Ешкиолмес. У нас есть уже подтвержденная информация, что рядом с ним будет строиться ГЭС и она будет находится в охранной зоне. Надеюсь, мы вместе отстоим этот уникальный памятник», - призвала Гумирова.

Позже на вопрос журналиста «Власти» директор КГУ «Центр по охране историко-культурного наследия области Жетісу» Галымжан Оспанов ответил, что Ешкиолмес есть в их планах на проведение паспортизации.

«В прошлом году мы работали в районе Аксу. В этом году в планах район Сарканда. Мы будем делать это поэтапно», — ответил он.

Также в ходе конференции состоялась презентация книг «Ақсу ауданы тарих және мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы» («Комплекс исторических и культурных памятников района Аксу»).

Напомним, в феврале 2024 года общественники Алматы и Талдыкоргана выступили за прекращение взрывных работ в горах Кызылтас в области Жетысу, где волонтерские экспедиции обнаружили сакские и тюркские петроглифы.

Общественники заявили, что ТОО «Темирбетон», добывающее здесь диорит для производства железобетона, возобновило взрывные работы. Общественники обратились к министерству культуры и попросили создать независимую комиссию, которая провела бы экспертизу.

По словам общественницы Динары Бакировой из Талдыкоргана, эта борьба началась еще в 2018 году. По ее словам, они с друзьями обнаружили 32 сакских кургана и сопку, в которой производилась добыча диарита. После этого она вышла на «Охотников за петроглифами», а также написала обращение в аппарат президента и депутатам мажилиса.

И в 2023 году археологи-любители совместно с местными активистами обнаружили в горах Кызылтас ранее неисследованный археологический комплекс. Несмотря на официальные заявления о том, что здесь будет археологический парк, в августе 2023 года на сопке Темир в горах Кызылтас была проведена серия взрывов, на горе стали добывать диорит, а между добывающей компанией ТОО «Темирбетон» и жителями разгорелись ожесточенные споры. К тому же выяснилось, что на горе, где проводят взрывы, есть петроглифы.

Тогда, по словам общественников, археологическую экспертизу, на основе которой компанией было получено разрешение на работы, делала частная компания на платной основе, что могло создать конфликт интересов. При этом петроглифы невозможно перенести на другое место по двум причинам: во-первых, при переносе в другие климатические условия с петроглифов исчезает патина, и в случае, если выбивка не глубокая, рисунки исчезнут, во-вторых, найденные петроглифы составляют комплекс в несколько квадратных километров.

Позже в марте того же года президент Касым-Жомарт Токаев на национальном Курултае поручил защитить петроглифы от уничтожения. Он в своем выступлении также упомянул о хребте Ешкиолмес.