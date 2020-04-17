Отбор претендентов на стипендию «Болашак» ужесточат

В Казахстане разработаны новые правила отбора претендентов на стипендию «Болашак». В частности, будет изменен список специальностей, в который теперь войдут только приоритетные, будет исключена квота для студентов, а знание иностранных языков будет обязательным сразу. Кроме того, изменится процесс подачи заявки, сдача тестирования и увеличится количество членов независимой экспертной комиссии, сообщают в пятницу в АО «Центр международных программ», отметив, что в нормативно правовые акты министерства образования и науки ряд изменений уже внесен.

В первую очередь будет сформирован новый перечень приоритетных специальностей, по которым можно получить стипендию. Его будет формировать уполномоченный орган по вопросам занятости на основе анализа и перспектив социально-экономического развития страны «с учетом среднесрочного прогноза потребности рынка труда».

Кроме того, упраздняются квотные категории для претендентов на международную стипендию.

«Будут отменены все льготные квотные категории претендентов. Все претенденты должны быть самостоятельно поступившими в зарубежный вуз. Также новыми правилами отменена ранее предоставляемая предварительная языковая подготовка, за исключением кандидатов из сельской местности», - говорится в сообщении.

Новыми правилами повышается и требования к кандидатам на международную стипендию по знанию государственного и иностранных языков. То есть, проверка уровня знаний языков в рамках отборочных туров исключена.

«Претенденты должны будут самостоятельно сдать тесты и предоставить сертификаты знания государственного (KazTEST В1) и иностранных языков (эквивалент IELTS 6.5) при подаче документов», - отметили в Центре международных программ.

Вместе с тем сократится количество туров конкурсного отбора с шести до трех, которые теперь будут состоять из комплексного теста для выявления уровня интеллектуального и эмоционального IQ, индивидуального собеседования с членами независимой экспертной комиссии, и рассмотрения кандидатов республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом. В количество членов независимой экспертной оценки с трех до не менее пяти. Причем, весь процесс отбора претендентов и все заседания комиссии будут транслироваться онлайн.