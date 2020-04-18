В США число зараженных COVID-19 превысило 700 тыс.

В США, которые на первом месте как по уровню заболеваемости, так и по смертности, число заразившихся достигло 701 131, а умерших – 36 997. Больше всего умерли в Нью-Йорке – 13 202 человека. Ранее в Белом доме прогнозировали, что число жертв коронавируса в США может составить более 200 тыс., но теперь они пересмотрели этот прогноз в сторону значительного уменьшении. На брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что число жертв COVID-19 в стране может составить 60-65 тыс. человек. По словам американского лидера, скорректировать прогноз в сторону уменьшения позволили усилия, которые принимаются в стране для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В Испании число заболевших выросло до 190 839, скончались 20 002 человека, в Италии – до 172 434, умерли 22 745 человек, во Франции – до 149 130, жертвами вируса стали 18 681 человек. В Германии общее число подтвержденных случаев составляет 141 397, число смертей – 4 352, в Великобритании – 109 769 подтвержденных случаев и 14 576 летальных случаев, в Китае – 83 783 заразившихся и 4 636 умерших, в Иране – 79 494 случаев заражения и 4 958 случаев смерти, в Турции – 78 546 заразившихся и 1 769 умерших.

Между тем лидером по числу выздоровевших пациентов с COVID-19, сместив Китай на второе место, стала Германия – 83 114 человек, тогда как в КНР вылечились 77 572 человека. На третьем месте Испания – 74 797 выздоровевших, на четвертом США – 59 434 выздоровевших. В Иране вылечились 54 064 человека, в Италии – 42 727, во Франции – 35 006, в Турции – 8 631, в Великобритании – 394.

В России число подтвержденных случаев достигло 32 008, умерли 273 человека, выздоровели 2 590.

В Казахстане к этому моменту 1546 выявленных случаев, 17 человек скончались, 347 выздоровели.