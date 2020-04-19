Жители села в Алматинской области разбили окна и двери в местной амбулатории – акимат

В ночь на воскресенье жители села Береке в Карасайском районе Алматинской области разбили окна и двери в местной амбулатории, требуя, чтобы ее не использовали как обсервационный стационар для контактировавших с заболевшими коронавирусом, сообщила пресс-служба акимата региона.

«Собравшиеся выражали недовольство в связи с тем, что здание сельского медучреждения (амбулатория) будет использовано под обсервационный стационар для изолированных лиц, которые были в контакте с заболевшими КВИ. Стоит отметить, что амбулатория пустовала и в нем не находились пациенты», - говорится в сообщении.

По данным акимата, часть жителей выбивали двери и окна в амбулатории, а также выбросила на улицу около 30 кровати и матрасы. В администрации утверждают, что «отдельные лица находились в состоянии алкогольного опьянения».

К собравшимся обращался аким Карасайского района Жандрбек Далабаев, «однако, сельчане не удовлетворились речью главы района, требуя закрытия обсервационного стационара», информирует пресс-служба.

По ее информации, полиция задержала нетрезвых лиц и доставила в Карасайское управление полиции. Количество задержанных в сообщении не приводится.

После событий в полиции «возбуждено уголовное дело по ст. 202 ч. 1 Уголовного кодекса «Умышленное повреждение чужого имущества», сообщает акимат, обещая, что за «организацию и подстрекание к незаконным действиям в период чрезвычайного положения виновные понесут строгую ответственность».

В феврале схожие акции протеста прошли в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области после того, как здесь распространилась информация о том, что местная амбулатория будет использоваться как провизорный стационар для прибывающих из Китая казахстанцев. Информация была интерпретирована как план «завозить в Зайсан больных коронавирусом».