​В Кокшетау сотрудники антикоррупционного ведомства нарушили режим ЧП, чтобы отдохнуть в бане

Сотрудники агентства Казахстана по противодействию коррупции из Кокшетау привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП. Совершая рейд по городу, полиция обнаружила их в банном комплексе, который работал вопреки запрету в связи с режимом ЧП, сообщает Медиазона .

«За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности по статье 476 кодекса об административных правонарушениях привлечены 30-летний владелец банного комплекса "Избушка", а также клиенты, в числе которых должностные лица Департамента Агентства РК по противодействию коррупции», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Накануне пользователи распространили видеозапись, на которой запечатлен диалог между посетителем бани и рейдовой группой. В ходе беседы мужчина пытается объяснить, что собравшиеся в бане люди являются коллегами, и друг друга не заразят, так как им надо просто расслабиться. По информации портала Kokshetau.asia, мужчина в полотенце — это начальник следственного управления Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области Руслан Турганбеков.