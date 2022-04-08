Токаев подписал указ о проведении регулярных встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением «в целях дальнейшей демократизации казахстанского общества, повышения информированности населения о проводимых в стране реформах, усиления ответственности и подотчетности исполнительных органов перед населением, широкого вовлечения народа в процесс государственного управления», сообщается на сайте Акорды.

«Постановляю: руководителям центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел Республики Казахстан) проводить в течение года регулярные встречи с населением», - говорится в документе.

Указом также устанавливается порядок формирования и утверждения графика встреч. Так, ежегодно до 1 декабря центральные исполнительные органы будут направлять в уполномоченный орган в области доступа к информации предложения для формирования графика на предстоящий календарный год. До 15 декабря уполномоченный орган будет вносить проект графика в канцелярию премьер-министра, а до 10 января правительство будет утверждать этот график.

При этом руководители центральных исполнительных органов (за исключением министерств обороны, иностранных дел) будут проводить встречи с населением и вне графика: «в случае прогнозируемых либо возникших рисков ухудшения ситуации в курируемой сфере в том или ином регионе». Также они должны обеспечить, с учетом технических возможностей, онлайн-трансляцию встреч, причем дать возможность населению комментировать на официальных аккаунтах в социальных сетях, а также при необходимости видеоконференцсвязи.

Также Токаев своим указом обозначил и формат встреч: не более одной четверти от запланированного для встречи времени должна быть презентация доклада, остальная часть времени – вопросы и ответы. До проведения встречи с гражданами дата и время должны определяться «с учетом мнения населения»,собраны и проанализированы запросы и предложений от населения, поступившие на официальные интернет-ресурсы, блог-платформу руководителей центральных исполнительных органов, в других формах коммуникации и по итогам встреч акимов с населением.

В рамках проведения встречи с населением должны быть проведены личный прием граждан, встречи с некоммерческими организациями и брифинг для средств массовой информации.

Кроме того, поручено «обеспечить постоянное информационное взаимодействие на всех этапах проведения встреч с уполномоченным органом в области доступа к информации», а после проведения встреч с населением – систематизацию всех озвученных проблемных вопросов, в течение десяти календарных дней со дня завершения встреч и приема граждан размещать в СМИ и на официальных интернет-ресурсах информацию об итогах проведенных встреч, перечень проблемных вопросов, план действий по их решению с указанием конкретных сроков их решения и ответственных исполнителей. Помимо этого, ежеквартально на сайтах центральных исполнительных органов будет размещаться информация о ходе решения проблемных вопросов, поднятых населением на встречах.

Акимам всех уровней поручено оказывать поддержку центральным исполнительным органам в организации проведения встреч с населением, проводить информационно-агитационную работу и принимать непосредственное участие в этих встречах. После – обобщать системные проблемы региона, требующие решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов и компаний, и раз в полугодие направлять по компетенции в центральные исполнительные органы для учета при проведении встреч.

Уполномоченный орган в области доступа к информации должен обеспечить: анонсирование и широкое информационное освещение хода и результатов проведения встреч в республиканских СМИ; учет результатов проведения встреч в рамках ежегодной оценки эффективности деятельности центральных исполнительных органов; утверждение и доведение до сведения центральных исполнительных органов методических рекомендаций по проведению встреч с населением.

Правительство будет рассматривать итоги проведения встреч на полугодовой основе, обеспечивать участие в таких встречах заместителей премьер-министра «в случае наличия высоких рисков социальной напряженности и дестабилизации общественно-политической ситуации». Также правительству поручено проводить регулярные встречи с населением заместителей первых руководителей и председателей ведомств центральных исполнительных органов.