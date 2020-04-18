Суд санкционировал арест Альнура Ильяшева на два месяца

«Судья выслушал и мои доводы, и делал замечания прокурору по материалам. Но, несмотря на это, он все-таки дал санкцию на арест. Исходя из этого, я уверен - это был заранее подготовленный сценарий», - сказал Vласти по телефону адвокат Ильяшева Нурлан Рахманов.

Ранее Рахманов сообщил, что следствие настаивало на аресте, несмотря на то, что статья обвинения Ильяшева относится к категории преступлений средней тяжести и по ней арест не предусмотрен.

«Данное уголовное дело было зарегистрировано в ЕРДР 8 апреля и 14 апреля были назначены экспертизы. 17 уже получено заключение судебно-филологической экспертизы, в которой экспертами были представлены фрагменты, выдержки из тех выступлений, цитат, которые были приобщены выдержки из Facebook, из других средств. Выводы экспертов — филологов, политологов носят в этой части чисто предположительный характер: «возможно», «предположительно». Ничего определенного нет, выводов», - рассказал защитник.

«Несмотря на это, орган до судебного расследования сейчас вынес постановление, чтобы избрать в отношении Альнура меру пресечения «содержание под стражей», несмотря на то, что мной было заявлено ходатайство, чтобы в его отношении применили подписку о не выезде на период до судебного расследования, так как данная норма уголовного закона предусматривает меру наказания от 3 до 7 лет. То есть, в связи этой санкцией статьи оно не относится к категории тяжких преступлений. Данные уголовные дела относятся к категории средней тяжести. По ним не предусмотрено в качестве меры пресечения содержание под стражей. Но, несмотря на это, следователи сейчас уже поехали в прокуратуру, чтобы согласовать вопрос», - прокомментировал Рахманов ранее.

Ильяшев был задержан накануне вечером. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. При этом департамент полиции Алматы ссылался также на то, что активист не исполнил решение суда по иску к нему партии "Нур Отан", хотя само решение было вынесено задолго до объявления режима ЧП.

Альнур Ильяшев ведет активную деятельность на протяжении нескольких лет. Он, в частности, судился с акиматом Алматы, требуя раскрытия информации об экологической ситуации в городе. После убийства в центре города олимпийского призера Дениса Тена Ильяшев на протяжении нескольких месяцев добивался разрешения на проведение согласованного митинга протеста, его акция стала первым разрешенным митингом протеста за годы.

Весной прошлого года Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», считая, что они препятствовали проведению съезда партии «Наше право» Санавар Закировой. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн. за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн. тенге – в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.

В последние недели в СМИ, принадлежащих партии "Нур Отан" была опубликована серия заметок, в которых Ильяшева называли провокатором.