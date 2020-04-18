Его подозревают в распространении заведомо ложной информации в условиях ЧП
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Полиция задержала общественного деятеля Армана Шураева
Фото Жанары Каримовой

Известный общественный деятель Арман Шураев задержан по подозрению в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения, сообщил в субботу департамент полиции Алматы.

В полиции утверждают, что Шураев «неоднократно посредством социальных сетей распространял заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности». «Своими действиями Шураев А.Т. создал опасность нарушения общественного порядка и причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, в условиях чрезвычайного положения», - говорится в сообщении городского департамента полиции.

Шураев водворен в изолятор временного содержания.

Накануне по аналогичным причинам был задержан политический активист Альнур Ильяшев. Суд по определению меры пресечения в его отношении пока не прошел.

Арман Шураев – известный медиа-менеджер, многие годы был генеральным директором телекомпании КТК, один из создателей популярного турнира «Казак барысы». В прошлом году вошел в состав Национального совета общественного доверия, созданного по инициативе нового президента Касым-Жомарта Токаева. После двух заседаний Шураев заявил о том, что покидает совет.

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