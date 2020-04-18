Полиция задержала общественного деятеля Армана Шураева

Его подозревают в распространении заведомо ложной информации в условиях ЧП
Известный общественный деятель Арман Шураев задержан по подозрению в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения, сообщил в субботу департамент полиции Алматы.
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