Пандемия коронавируса обойдется Евросоюзу в триллионы евро, пишет Русская служба ВВС . Но 27 странам ЕС и общеевропейскому правительству в Брюсселе сложно будет договориться между собой о том, как собрать и на что потратить эти деньги. Но они попытаются это сделать на виртуальном саммите 23 апреля: попробуют одобрить план пожарных мер стоимостью 1,5 трлн евро, хотя на восстановление потребуется намного больше. По оценкам Еврокомиссии, общий размер заявленных странам ЕС антикризисных мер уже превысил 3 трлн евро.

«Мировая экономика входит в рецессию, и европейская вместе с ней – однако в более глубокую. Странам еврозоны придется увеличить расходы на беспрецедентную сумму: триллион, полтора триллиона евро», - заявил вице-президент Европейского центробанка Луис де Гиндос.

Он отметил, что ущерб будет зависеть от продолжительности карантина – каждый месяц экономика сокращается на 2-3%.

«Так что за полтора месяца мы упадем примерно на 5%. За три – вдвое существеннее», - сказал он.

Коронавирус нанес удар по единому рынку ЕС, в котором свободно перемещались товары, услуги, капитал и рабочая сила. Закрылись не только внешние границы – вернулись внутренние.

Чиновники общеевропейского правительства придумали план пожарных антикризисных мер на 1,5 трлн евро и очертили более амбициозный и дорогой план восстановления и возврата к процветанию. Однако примерные очертания самого затратного проекта в истории Евросоюза ожидаются только к маю, и во многом будут зависеть от того, о чем договорятся лидеры стран ЕС в четверг. Проблема сейчас заключается в отсутствии согласованности и единого подхода. Оставшись наедине с вирусом, южные страны союза, до сих пор критиковавшие Брюссель за стремление к централизации и вмешательство в их дела, стали жаловаться на то, что ЕС бросил их в беде. Прежде всего, лидерам стран им придется снять разногласия относительно антикризисного плана, который с трудом набросали министры финансов стран еврозоны за час до пасхальных каникул, и в нем есть недочеты. В плане прописано, где взять деньги на первую, оборонительную стадию войны с вирусом.

Чтобы отвести непосредственные и немедленные угрозы эпидемии, ЕС закрыл внешние границы на месяц, стимулировал закупку и выпуск медицинского оборудования и средств защиты, вложил 150 млн евро в разработку вакцины и лечения. На помощь гражданам, застрявшим за границей, и на помощь странам-партнерам выделил 20 млн. Что касается помощи экономики, то ЕС хочет направить 540 млрд евро на минимизацию ущерба от карантина.

Чтобы смягчить шок для экономики, страны Евросоюза пустились в масштабные траты на поддержку населения и бизнеса. Однако деньги на продолжительный карантин найдутся не у всех. Антикризисный план призван временно решить эту проблему и прежде всего – за счет перераспределения средств между статьями общеевропейского бюджета и смягчения требований к финансовой дисциплине в странах-участницах союза.

План состоит из трех частей. 100 млрд евро будет направлено на па помощь людям, так как многие страны ЕС компенсируют гражданам значительную часть потерянного из-за карантина дохода. Вторая часть – 200 млрд евро – рассчитана для бизнеса. Распределяться эти деньги будут в виде гарантий Европейского инвестиционного банка по кредитам малому и среднему бизнесу, который уже получил доступ к 40 млрд на краткосрочное рефинансирование долгов. Фактически на эту сумму общеевропейский банк развития берет на себя до 80% рисков коммерческих банков, кредитующих бизнес. И третья часть – 240 млрд евро странам. Это льготные кредиты государствам, похожие на те, что получали Греция и другие страны в кризис 10-летней давности. Они будут выделены из созданного тогда стабфонда ESM. При этом властям на местах дадут полную свободу распоряжаться деньгами, но только в том случае, если размер кредита не превысит 2% их ВВП, а деньги пойдут исключительно на борьбу собственно с вирусом, а не его экономическими последствиями.

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировая экономика в этом году погрузится в рецессию, сократившись на 3%, и даже если она резко восстановится в 2021 году, мир недосчитается порядка $9 трлн из-за коронавируса. Обвал в Евросоюзе (-7%) будет более существенным, чем в США (-6%) и Японии (-5%).