С момента открытия торгов она подешевела в сорок раз
Североамериканская нефть марки WTI торгуется ниже $0,5 за баррель
Фото с сайта marketwatch.com

Майские фьючерсы на североамериканскую нефть марки WTI подешевели почти в сорок раз и опустилась ниже $0,5 за баррель. Нефть марки Brent к 00 часу по алматинскому времени теряет порядка 5,6% и торгуется у отметки в $26,5 за баррель.

Разница в поведении нефти WTI и Brent связана с ситуацией на физическом рынке США, где есть реальная угроза переполнения нефтехранилищ, объяснял ранее The Bell. Падают именно майские фьючерсы, истекающие 21 апреля. Июньские фьючерсы на WTI торгуются сейчас около $22,7 за баррель.

«Большинство сегодняшних потерь обусловлены закрытием фьючерсов, — сказал FT главный стратег Westpac Роберт Ренни. — Главный риск сейчас в том, что в ходе следующих торговых сессий под $20 уйдет и июньская WTI».

Обвал цен на нефть продолжается, несмотря на соглашение участников ОПЕК + о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Рынок сомневается, что этого будет достаточно для того, чтобы убрать с рынка лишние объёмы и компенсировать падение спроса в мире.

Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение спроса на нефть к уровню середины 1990-х. По прогнозам агентства, из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года мировое потребление нефти откатится на 10 лет назад, спрос в апреле будет соответствовать уровню 25-летней давности.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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