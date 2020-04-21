В Шымкенте больше половины новых заболевших - сотрудники департамента ЧС

Из 23 новых случаев COVID-19 в Шымкенте 16 выявлено у сотрудников департамента по ЧС, сообщил во вторник аким города Мурат Айтенов в своем Instagram.

«К сожалению, несмотря на все предпринимаемые меры, горожан с подтвержденным диагнозом КВИ, становится больше. По состоянию на 12:30 21 апреля в нашем городе зафиксировано 103 случая заражения. Как стало известно, из 23 новых случаев диагноз подтвержден у 16 сотрудников службы ЧС. Все контактные лица выявлены и госпитализированы в карантинную зону», - написал Айтенов.

Он также подчеркнул, что «это говорит о том, что среди тех, кто в группе повышенного риска, помимо врачей, полицейских и военных, есть и спасатели». Все пожарные части города, включая операторов службы 101 и 112, работают в штатном режиме.

