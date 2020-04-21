Токаев выступит с очередным телеобращением по ситуации с коронавирусом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.

«На следующей неделе президент выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом», - написал он.

Берик Уали также отметил, что сейчас режим работы президента «можно назвать чрезвычайным», так как «резко увеличилось количество поступающей оперативной и аналитической информации, требуются незамедлительные меры реагирования», глава государства проводит много совещаний по видеосвязи, ежедневно заслушивает отчеты правительства, членов госкомиссии по чрезвычайному положению, руководителей регионов, а также проводит телефонные беседы с лидерами стран и международных организаций.

Он также сообщил, что в ближайшее время, возможно, будет решено продлить режим ЧП в стране.

«Эпидемиологическая ситуация в стране и мире постоянно меняется. На основе поступающей информации в ближайшее время будет принято принципиальное решение о возможном продлении режима ЧП и карантинных мер», - отметил он.

При этом, как подчеркнул пресс-секретарь, «глава государства обращает внимание на то, что, помимо антикризисного менеджмента, мы должны помнить о стратегическом планировании».

«ЧП рано или поздно закончится, и тогда перед нами в полный рост встанут задачи структурной перестройки экономики. Поэтому нужно ставить новые цели на средне- и долгосрочный период. Президент уже заявил, что многие программы и концепции нуждаются в обновлении. Резкое падение цен на нефть подтвердило, что нужны реформы в экономике и финансовом секторе, реальная индустриализация и цифровизация. Большие изменения ожидают сферы здравоохранения и образования. Глава государства требует выработки стратегических решений, отвечающих новым реалиям», - подчеркнул он.

«Основная забота главы государства – здоровье и безопасность наших граждан. Он лично призывает всех соотечественников соблюдать требования режима ЧП. Ради здоровья своих близких мы должны проявить терпение и ответственность. Как сказал недавно Касым-Жомарт Кемелевич, «без людей экономики не бывает». Поэтому никто не останется без внимания государства. По прямому поручению президента средства на поддержку граждан выделяются из бюджета и Национального фонда. Решение всех этих вопросов Глава государства держит на постоянном контроле», - заключил Уали.