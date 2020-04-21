Число заболевших коронавирусом в мире достигло 2,5 млн. человек

Скончались от последствий инфекции 171 810 человек, полностью поправились 659 732 человека.

Больше всего зарегистрированных случаев в США - 788 тыс., Испании - 204 тыс., Италии - 181 тыс., Франции - 156 тыс., Германии - 148 тыс., Великобритании - 126 тыс., Турции - 91 тыс., Иране - 85 тыс., Китае - 83 тыс. и России - почти 53 тыс.

При этом темпы распространения коронавируса продолжают снижаться почти повсеместно в Европе, но остаются высокими в США и России. Растет число заболевших также в южной и юго-восточной Азии, Африке и Латинской Америке.

ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией в марте, а первые случаи заболевания были зарегистрированы в центральном Китае в конце 2019 года.

В Казахстане к этому моменту официально подтверждено 1 977 случаев коронавируса, 19 человек скончались, 489 выздоровели. Минздрав отмечает, что страна пока не прошла пик заражения и ждет спада темпов распространения COVID-19 в мае.