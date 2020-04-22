Он должен был возглавить управление общественного здоровья Алматы
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Коронавирус выявлен у бывшего вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова
Фото primeminister.kz

Тамара Вааль, Vласть

У бывшего вице-министра здравоохранения Камалжана Надырова, которого планировали назначить руководителем общественного здравоохранения города Алматы, выявлена коронавирусная инфекция, сообщил в среду на своей странице в Facebook министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Вчера постановлением правительства Надыров Камалжан Талгатович освобожден от занимаемой должности вице-министра здравоохранения в связи с переходом на другую работу. Ввиду сложившейся сложной ситуации по распространению коронавирусной инфекции в города Алматы действующим руководителем управления общественного здоровья Абилдаевым Тлеуханом Шилдебаевичем подано заявление об отставке», - напомнил Биртанов, отметив, что для усиления команды города на эту должность предполагалось назначить Надырова.

«Вместе с тем вчера поздно вечером у Надырова К.Т. подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, в связи с чем он госпитализирован для лечения», - сообщил министр.

В этой связи по согласованию с акимом города Алматы отставка Тлеухана Абилдаева приостановлена.

Биртанов подчеркнул, что ситуация с распространением COVID-19 в Алматы находится на особом контроле у руководства страны и города. На сегодняшнее утро количество зараженных лиц здесь составляет 678 человек, почти половина из них - медицинские работники, выявленные в ходе проведения скрининга.

«Очаг в Центральной городской клинической больнице локализован, все находящиеся там пациенты, в том числе сотрудники с подтвержденным диагнозом, размещены в стационарах города и получают лечение. Помещения данной больницы будут подвергнуты полной дезинфекции, после чего медучреждение приступит к приему больных», - заверил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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