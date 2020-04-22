В стране не хватает эпидемиологов – Бекшин

В Казахстане в целом и в Алматы, в частности, наблюдается дефицит эпидемиологов, так как у этих специалистов низкая заработная плата, что снижает привлекательность этой профессии для молодых людей. Квалификация же имеющихся специалистов нуждается в повышении, заявил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, отвечая на вопросы журналистов в среду.

«В последнее время как в целом по стране, так и по городу Аламты имеется определенный дефицит. Так, при штатной численности 88 эпидемиологов, на сегодня занято 80 ставок, многие из них временно отсутствуют, кто находится в декретном отпуске, несколько наших коллег не могут заехать в город, так как они проживают за пределами карантинной зоны», - сообщил он.

Причиной такого состояния, по словам главного санитарного врача, является низкая заработная плата. «Эпидемиолог даже высшей квалификации с большим стажем работы раньше получал до 100-130 тыс. тенге. А в целом выпускники вузов, приходя на работу, имеют зарплату 70-80 тысяч тенге», - сказал Бекшин. Также он отметил, что при отсутствии социальной помощи, предоставления жилья и подъемных, «многие молодые люди не идут на факультеты, которые готовят эпидемиологов».

«В настоящее время у нас проблема подготовки специализированных эпидемиологов, поскольку они готовятся при небольшом количестве часовой нагрузки на факультетах общественного здравоохранения», - подчеркнул Бекшин. По его словам, первостепенная задача – восстановить научные центры по повышению квалификации этих специалистов.

«(...) Потому что те кадры, которые мы получили, нуждаются в серьезной подготовке, прохождении, в первую очередь, первичной специализации, как это раньше было: после года работы в обязательном порядке выпускники отправлялись на первичную специализцию, по времени от 1 до 3 месяцев. Сейчас ставится вопрос о реанимации медико-профилак фак, который готовил специально врачей гигиенистов и эпидемиологов», - заключил Бекшин.