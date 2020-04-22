652 медицинских работника заразились коронавирусом в Казахстане

Число зараженных COVID-19 медиков в Казахстане на сегодня составляет 652, сообщила на брифинге в среду главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

«На сегодняшний день получают лечение 652 медицинских работника, состояние медработников оценивается как легкой и средней степени тяжести», - сказала Есмагамбетова.

Как сообщила главный санврач республики, из них в Акмолинской области - 3, в Алматинской – 15, в Атырауской - 25, Жамбылской – 6, Западно-Казахстанской – 5, Карагандинской – 2, Костанайской – 2, в Кызылординской – 14, в Мангистауской – 1, Павлодарской – 2, в Туркестанской – 12, Северо-Казахстанской – 15. В столице зарегистрирован 131 случай заражения медиков, в Шымкенте – 24. Самое большое количество зараженных медиков в Алматы – 375 случаев. Ни одного случая официально не зарегистрировано в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

Она также отметила, что сегодня наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты для медиков.

«(…) Это первая задача, которая стоит перед местными исполнительными органами, также закуп средств индивидуальной защиты осуществляется СК «Фармация» на основании заявок, которые поступают из медицинских организаций из регионов», - заключила она.

Всего в Казахстане подтверждено 2 070 случаев коронавируса, 19 человек скончались, 505 выздоровели.