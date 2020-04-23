Заявления на ее получение подали свыше 8 млн. человек
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Более 4,1 млн. казахстанцев получили соцвыплату в 42 500 тенге
Фото Данияра Мусирова

К четвергу 4 млн. 146 тыс. казахстанцев получили социальную выплату в размере 42 500 тенге от государства, предусмотренную в период действия режима чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения.

При этом подали заявления на выплату чуть более 8 млн. казахстанцев, сообщило ведомство. "По 3 млн 585 тыс. поступивших заявлений отказано в назначении 42 500 тенге, т.к. они не прошли проверку на соответствие правилам", говорится в сообщении.

Больше всего получателей соцвыплаты к этому моменту в Алматинской области - свыше 603 тыс., в Туркестанской области - почти 497 тыс. и в Алматы - 403 тыс. Эти три региона являются самыми густонаселенными в стране.

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