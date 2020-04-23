В Алматы продолжает расти число заразившихся коронавирусом медиков

Половина из 78 зарегистрированных в Алматы за последние два дня случаев коронавируса приходится на медиков, сообщило управления общественного здравоохранения города.

В числе новых заболевших 22 медицинских работника Центральной городской клинической больницы, находящиеся на карантине, 2 сотрудника провизорного стационара Городской клинической больницы N1, 10 сотрудников Детской городской инфекционной больницы, 4 сотрудника службы скорой медицинской помощи, уточнило управление.

Еще 40 случаев приходится на контактных.

Накануне главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявляла, что в Алматы коронавирус подтвержден у 375 медиков (около 300 из них – в Центральной городской клинической больнице). Главный санврач Алматы часом ранее называл цифру в 383 медицинских работника.

В целом в Алматы зарегистрировано 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 6 человек скончались, 88 выздоровели.

В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 663 пациента, с учётом пациентки из Алматинской области. Состояние у двоих крайне тяжелое, у 24 - тяжелое, у 198 пациентов - средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное.

Управление не сообщило, какое количество пациентов подключено к аппаратам ИВЛ.