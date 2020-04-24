Конгресс США одобрил новый пакет антикризисных мер почти на $500 млрд

Согласно законопроекту, порядка $300 млрд будет направлено на программу льготных кредитов малому бизнесу – Paycheck Protection Program. Компании могут не возвращать деньги при условии, если они будут потрачены на выплату зарплат сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам и оплату аренды и коммунальных услуг. Еще $60 млрд будет выделено малому бизнесу в рамках другой программы помощи, $75 млрд будет направлено больницам и $25 млрд – на расширение программы тестирования на коронавирус.

Теперь документ должен подписать президент Дональд Трамп.

В конце марта президент США подписал закон о пакете мер экономической помощи на $2,3 трлн. Меры предусматривали займы для малого бизнеса, прямые выплаты гражданам, а также временное увеличение пособий по безработице и финансирование больниц.

