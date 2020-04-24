В Алматы вслед за столицей открылась модульная больница для лечения пациентов с COVID-19

В пятницу, 24 апреля в Алматы открылась модульная инфекционная больница для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба городского акимата. Ранее такая больница открылась в столице.

Инфекционная больница в Алматы была построена за 18 дней. Она рассчитана на 280 коек.

«В структуру входят 9 клинических отделений, отделение реанимации на 28 коек, 10 одноместных палат с отдельным выходом на улицу, приемное отделение с пятью одноместными палатами динамического наблюдения», - указано в сообщении акимата.

Модульный комплекс предусматривает также помещения для персонала, четыре помещения под лаборатории, отдельные помещения для установки КТ, рентгена, эндоскопического оборудования, УЗИ и электрокардиографа.

Для отделения реанимации предусмотрено 28 аппаратов ИВЛ. Кроме того, сообщает акимат, в больнице имеется компьютерный томограф, анализатор газов крови, электролитов и метаболитов, электрокардиограф, мониторы, перфузоры, система острого диализа, медицинская диагностическая рентгеновская система с принадлежностями, аппараты для ультразвукового исследования и бактерицидные лампы. Также есть мобильный рентген-аппарат и оборудование для лаборатории.

«В штате – 75 врачей, 100 медсестер, а также младший медперсонал», - указано в сообщении.

Все сотрудники больницы размещены в гостинице «Атакент парк отель». Транспортировка будет осуществляться на автобусах утром и вечером бесплатно.

Ранее модульная инфекционная больница для лечения коронавирусной инфекции открылась в столице. Ее строительство заняло 12,5 дней.

«Модульная больница оснащена всем необходимым диагностическим и лабораторным оборудованием. Будут работать 362 сотрудника, из них 71 врач и 122 средних медицинских работника и другой персонал. Привлекались врачи из республиканских, ведомственных организаций», - цитирует агентство «Казинформ» директора больницы Анну Цепке.

По ее словам, в реанимационном отделении больницы имеется 20 операционных коек и 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Помимо этого, в больнице есть еще пять инфекционных отделений. Планируется, что в будущем в центре будут лечиться пациенты с различными инфекционными заболеваниями.

Как отметила Цепке, в больнице предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, которая обеспечивает приток чистого воздуха в помещение. «То есть воздух из палаты никогда не поступает в коридор, что означает недопущение заболеваемости медицинского персонала. Вторая особенность – существует четкое зонирование, то есть разделение на две зоны: зона, где пребывает пациент и зона, где отдыхают врачи», - пояснила она.

Столичная инфекционная больница расположена за чертой города. Врачи размещены в отеле Hilton.

В Алматы к этому моменту зарегистрировано 764 случая коронавируса, более 650 человек остаются в больницах. В столице подтверждено 433 случая COVID-19, продолжают лечение более 220 пациентов.