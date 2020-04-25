В Алматы все новые случаи заражения COVID-19 – из числа контактных

Все выявленные за пятницу и субботу заразившиеся коронавирусом в Алматы – контактные с ранее заболевшими, сообщила в субботу пресс-служба акимата города.

«Новых случаев – 27 человек, все из числа контактировавших, находящиеся в провизорных госпиталях на карантине, – указано в сообщении. – Среди них 13 женщин и 10 мужчин. Также среди вновь выявленных имеются три мальчика двух, пяти и десяти лет, а также девочка 4 лет».

Сообщается, что самой старшей новой зараженной пациентке из числа вновь выявленных - 80 лет.

На 25 апреля в городе зарегистрирован 791 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. В инфекционных стационарах на лечении находятся 694, с учетом пациентки из Алматинской области. Один больной находится в крайне тяжелом состоянии, 23 – в тяжелом, у 200 – состояние средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное.

В провизорных центрах находятся 485 человек, из них – 11 детей. На карантинной изоляции находятся 506 человек, а на домашнем карантине – 11 128 граждан.

Всего в Алматы было выписано с выздоровлением 90 человек, из них шестеро детей. 8 человек скончались.