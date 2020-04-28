Казахстанская вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через три года

Казахстан ведет разработку вакцины от коронавирусной инфекции и исследует четыре вида так называемых «кандидатов», которыми возможно станет возможно лечить людей. Однако разработка и испытания продлятся не менее трех лет, сообщил во вторник в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев.

«Выбрано четыре вакцины-кандидата: две вакцины-кандидата разрабатываются на базе Национального центра биотехнологий и две вакцины разрабатываются центром по проблеме биологической безопасности, институтом по борьбе с биологической безопасностью. Разработка этих вакцин будет вестись достаточно долго. То есть срок разработки и испытаний займет порядка трех лет», - сообщил Нуртаев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день работа по разработке вакцины началась, но о ее выходе до конечного потребителя говорить еще рано.

«Мы предполагаем горизонт трех лет – это только завершение разработки и испытаний», - уточнил гендиректор Национального центра экспертизы.

При этом, напомнил он, в мире есть семь вакцин-кандидатов, которые разрабатываются иностранными компаниями. Четыре из них – это китайские производители, три – европейские и американские.

«Они разрабатывают свои вакцины. Сейчас они уже на стадии клинических исследований, и я полагаю, у них горизонт открытия этих вакцин от полугода до полутора лет», - заключил Нуртаев.