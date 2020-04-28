В Казахстане прорабатывают вопрос индексации цен на лекарства

Предположительно в течение месяца будет проведена индексация цен на лекарства и медицинские изделия, сообщил в прямом эфире медиа-центра министерства здравоохранения генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев.

«На сегодняшний день уже подготовлено и подано обращение в министерство здравоохранения, министерство здравоохранения вынесло этот вопрос на межведомственную комиссию правительственную, которая уже дала поручение отработать более детально и дать четкие предложения по индексации цен в связи с девальвацией, которая произошла. Сейчас этот вопрос отрабатывается, и в ближайшее время, я надеюсь, мы увидим индексацию цен на медицинские средства и все медицинские изделия», - сообщил Нуртаев.

На вопрос о том, сколько времени займет работа по индексации цен, Нуртаев ответил, что предположительно, это займет «месяц с небольшим».

Он также отметил, что отечественные производители сейчас не могут полностью покрыть дефицит средств индивидуальной защиты.

«К осени мы готовим достаточно серьезную программу по перевооружению всех наших отечественных производителей, чтобы постараться максимально закрыть ту потребность, которая есть, нарастив объем производства отечественных производителей», - сказал он.

Глава центра экспертизы лекарственных средств также ответил на вопросы о лекарственных средствах, не зарегистрированных в Казахстане, которые для больных, в том числе детей, закупают только за границей: «На сегодняшний день отрабатывается вопрос приобретения и доставки в Казахстан этих медикаментов. После того, как мы реализуем этот проект и поставим эти лекарства в Казахстан и сможем обеспечить, мы сможем дать информацию. Но мы работаем над тем, чтобы обеспечить этих детей лекарствами именно за счет поиска самостоятельного через нашего единого дистрибьютора, через наших других дистрибьюторов и производителей. В этом вопросе сейчас задействованы все стороны: и производители, и дистрибьюторы, и единый дистрибьютор, и конечно же, министерство здравоохранения».