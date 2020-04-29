Поправки в законодательство о чрезвычайном положении одобрил мажилис

Казахстанские власти смогут в упрощенном режиме принимать решения в период чрезвычайного положения, чтобы обеспечивать социально-экономическую стабильность в стране. Такие нормы содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЧП», который в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис.

«Целью проекта закона является возможность принятия оперативных мер в период чрезвычайного положения для обеспечения социально-экономической стабильности.

Законопроектом определяется механизм функционирования государственного управления в период чрезвычайной ситуаций», - сказал депутатам министр национальной экономики Руслан Даленов.

Для этого, по его словам, вносятся поправки в законы «О чрезвычайном положении» и «О правовых актах». В частности, закон «О чрезвычайном положении» дополняется особенностями действия отдельных сфер законодательства в период чрезвычайного положения. К ним отнесены 14 сфер – налоговое, бюджетное, таможенное, банковское, трудовое, антимонопольное законодательство; законодательство о здоровье, государственных закупках, о валютном регулировании; в сфере социальной защиты, государственного имущества, государственного контроля и надзора, а также реализации международных обязательств страны.

«Правовые акты, принятые в период чрезвычайного положения, в целом будут действовать до окончания срока его действия. Исключение составят акты, в которых будет установлен иной срок их действия», - уточнил глава Миннацэкономики.

В закон «О правовых актах» предложена поправка, согласно которой действие нормативного правового акта или отдельных его норм может быть приостановлено в случае и порядке, установленном законом «О чрезвычайном положении».

«В целом указанные поправки направлены на обеспечение социально-экономической стабильности в период чрезвычайного положения», - заключил Даленов.

Стоит отметить, что в заключении научной экономической экспертизы к законопроекту говорится, что его реализация «позволит обеспечить оперативное вмешательство президента в общественные отношения в условиях чрезвычайного положения, требующего неотлагательных действий, направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе экономической безопасности государства».