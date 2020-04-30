ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых, пишет РБК .

Как говорится в сообщении регулятора, «продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает риски для экономики в среднесрочной перспективе». Поэтому ФРС планирует сохранять ставку на текущем уровне до тех пор, пока не будет уверенности, что экономика справилась с последствиями пандемии.

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку: в начале месяца до 1-1,25% с 1,5-1,75%, а 16 марта – до 0-0,25%.

