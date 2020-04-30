Сохраняется угроза распространения коронавируса в Бишкеке и Оше
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В Кыргызстане режим ЧП продлили до 11 мая
Фото с сайта rus.ozodlik.org

Накануне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области до 10 мая включительно. Сегодня парламент страны утвердил продление режима ЧП, сообщает агентство 24.kg.

Как пояснил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается опасной в городах Бишкек и Ош, в связи с чем очевидна необходимость продлить режим ЧП в некоторых регионах.

«Ситуация остается опасной в Бишкеке и Оше. Некоторые заразившиеся не знают, с кем контактировали. Мы понимаем, что вред экономике ощутим и очень трудно уязвимым слоям населения. Но, по словам медиков и эпидемиологов, карантинный режим необходимо еще сохранять», - сказал премьер.

По его словам, до 11 мая мобильные бригады медиков проверят 114 населенных пунктов и 508 тыс. граждан.

В Кыргызстане на данный момент зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19.

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