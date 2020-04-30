В ЦГКБ Алматы временно сменилось руководство

В Центральной городской клинической больнице с 24 апреля обязанности директора медучреждения временно исполняет специалист из столицы, «на период временного отсутствия» руководителя Марата Абдуллаева.

«В связи с ЧП временное исполнение обязанностей директора ГКП на ПХВ ЦКГБ на период временного отсутствия руководителя ЦГКБ с 24 апреля возложено на Кулкаеву Гульнар Утепергенову. Гульнар Утепергеновна является заместителем руководителя Национального научного онкологического центра. Согласно трехстороннего письменного соглашения в соответствии с трудовым законодательством прикомандирована на временное исполнение обязанностей директора», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

Конкретную причину отсутствия Абдуллаева в ведомстве не назвали, ссылаясь на врачебную тайну, отметив только, что это связано с его «временной нетрудоспособностью».

10 дней назад Абдуллаев сменил на посту главы ЦГКБ Алмаза Джувашева, который уволился после массового заражения медиков в больнице.