Банки и обменные пункты будут работать по сокращенному графику на следующей неделе

Нацбанк и агентство по регулированию финансового рынка установили время работы финансовых организаций на следующей неделе, когда в Казахстане еще продолжит действовать чрезвычайное положение, но будет ослаблен карантин.

Так, банки, страховые организации, брокеры, микрофинансовые и кредитные организации смогут работать с 9 до 17 часов. Время работы обменных пунктов и ломбардов меньше – они могут работать с 10 до 15 часов, говорится в совместном приказе ведомств.

График установлен на период с 4 по 11 мая. На эту неделю придутся также два праздничных дня, когда финансовые организации будут закрыты – 7 и 9 мая.

Финансовые организации во многих регионах были закрыты с конца марта, в некоторых – с апреля – из-за введенного в регионах карантина, вызванного пандемией коронавируса. В столице финансовые организации заработали на этой неделе, в Алматы и многих регионах они оставались закрыты.