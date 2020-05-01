США намерены ввести против Китая новые санкции

Администрация президента США разрабатывает «долгосрочный план» действий против Китая, который может включать новые санкции – Вашингтон считает Пекин виноватым в пандемии коронавируса, пишет «Коммерсантъ» , ссылаясь на CNN и The Washington Post.

По данным CNN, в числе рассматриваемых мер – санкции, аннулирование американских долговых обязательств и разработка новой торговой политики. По словам источника телеканала – представителя американской администрации, Вашингтону нужно восстановить экономику, но «быть осторожным» в своих действиях.

«Мы найдем способы показать китайцам, что их поступки заслуживают осуждения», - заявил собеседник.

Другие источники CNN отмечают, что огромному давлению со стороны чиновников подвергается американская разведка, которой надо выяснить, мог ли коронавирус распространиться из лаборатории в китайском Ухане.

Источники The New York Times также рассказали изданию, что американская разведка ищет доказательства вины китайских ученых в распространении коронавируса. Однако большинство сотрудников спецслужб скептически относятся к этой версии и сомневаются, что можно найти ей подтверждение. Некоторые аналитики разведсообщества обеспокоены, что давление со стороны администрации США приведет к искажению фактов о вирусе, что может быть использовано в качестве политического оружия, пишет NYT.

По словам источников The Washington Post, США рассматривают возможность получить от Китая финансовую компенсацию. В частности, среди «решительных мер», которые, «вероятно, приведут к ответным действиям со стороны Пекина», рассматривается лишение КНР суверенного иммунитета, что позволит правительству США и всем пострадавшим от COVID-19 подать в суд на Китай для возмещения ущерба. Кроме того, в числе мер рассматривался отказ от части долговых обязательств США перед Китаем, но позднее от этой меры решили отказаться, утверждает один из источников в Белом доме. По данным издания, планировалось, что вчера высокопоставленные представители нескольких правительственных учреждений США и сотрудники спецслужб начнут разрабатывать стратегию ответных мер против КНР.

Однако, как пишет The Washington Post, несколько членов администрации президента опасаются, что Китай «может нанести ответный удар» по Соединенным Штатам, поэтому применять какие-либо меры сейчас может быть безответственно. В частности, КНР поставляет в США медицинское оборудование для борьбы с пандемией.