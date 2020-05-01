Экономика Евросоюза сократилась на 3,5% в первом квартале

Коронавирус и карантин погрузили европейскую экономику – вторую по размеру в мире после американской – в самый глубокий кризис за всю ее послевоенную историю. Как пишет Русская служба ВВС , худшие ожидания оправдываются: согласно данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года, и такими темпами за год падение составит 13%, а Европа недосчитается почти 2 трлн евро.

При среднеевропейском темпе сокращения на 3,5% ВВП Франции упал на 5,8%, Испании – на 5,2%, а Италии – на 4,7%, причем для итальянцев это второй подряд квартал спада, то есть технически страна оказалась в рецессии. Статистика из Германии ожидается только в середине мая, но немецкие чиновники уже предупреждают, что спад будет худшим за послевоенные годы.

Однако учитывая, что карантин был введен в ЕС только в марте, и основной удар по карману граждан и бизнеса придется на второй квартал, то общий ущерб будет еще больше, если распространение вируса не прекратится во второй половине года и экономика не начнет восстанавливаться. Европейский центробанк прогнозирует падение ВВП по итогам года на 12% в еврозоне. В нее входят 19 стран, они дают 85% экономики Евросоюза, или 12 трлн из 14 трлн евро общего ВВП.

«Скорость и глубина падения экономики беспрецедентны для мирного времени. Масштаб спада будет всецело зависеть от того, сколько продлится карантин и насколько успешными окажутся меры поддержки людей и бизнеса», - отмечает глава центробанка Кристин Лагард

В большинстве стран подавляющую роль в приросте ВВП играет потребление. А из-за карантина люди сидят дома, меньше зарабатывают и меньше тратят, закрыты магазины и рестораны закрыты, запрещены туризм и массовые мероприятия. Кроме этого, существенно сократились инвестиции. И таким образом две главные составляющие ВВП развитых стран тянут экономику ко дну. В тех странах, где есть деньги или возможность их занять, экономику стимулируют из бюджета: увеличивают пособия, выплачивают зарплаты частного сектора, дают льготы и субсидии бизнесу.

На прошлой неделе участники саммита ЕС одобрили план по поддержке экономики стран Евросоюза на сумму 540 млрд евро. План состоит из трех частей. 100 млрд евро будет направлено на помощь людям, так как многие страны ЕС компенсируют гражданам значительную часть потерянного из-за карантина дохода. Вторая часть – 200 млрд евро – рассчитана для бизнеса. Распределяться эти деньги будут в виде гарантий Европейского инвестиционного банка по кредитам малому и среднему бизнесу, который уже получил доступ к 40 млрд на краткосрочное рефинансирование долгов. Фактически на эту сумму общеевропейский банк развития берет на себя до 80% рисков коммерческих банков, кредитующих бизнес. И третья часть – 240 млрд евро странам. Это льготные кредиты государствам, похожие на те, что получали Греция и другие страны в кризис 10-летней давности. Они будут выделены из созданного тогда стабфонда ESM. При этом властям на местах дадут полную свободу распоряжаться деньгами, но только в том случае, если размер кредита не превысит 2% их ВВП, а деньги пойдут исключительно на борьбу собственно с вирусом, а не его экономическими последствиями.

В целом пандемия коронавируса обойдется Евросоюзу в триллионы евро.

«Мировая экономика входит в рецессию, и европейская вместе с ней – однако в более глубокую. Странам еврозоны придется увеличить расходы на беспрецедентную сумму: триллион, полтора триллиона евро», - заявлял вице-президент Европейского центробанка Луис де Гиндос, отмечая, что ущерб будет зависеть от продолжительности карантина – каждый месяц экономика сокращается на 2-3%.

Вместе с тем глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщала, что на поддержку экономики Европы выделено в сумме уже 3,3 трлн евро. Деньги предоставили страны Евросоюза (ЕС) и европейские институты, в числе которых ЕК, европейский Центробанк и Европейский инвестиционный банк.

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировая экономика в этом году погрузится в рецессию, сократившись на 3%, и даже если она резко восстановится в 2021 году, мир недосчитается порядка $9 трлн из-за коронавируса. Обвал в Евросоюзе (-7%) будет более существенным, чем в США (-6%) и Японии (-5%).