Казахстан нацелен на тесные экономические отношения с Китаем – Токаев

Казахстан нацелен на выстраивание тесных отношений с Китаем в области экономики и считает их естественными, учитывая, что страны являются соседями, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телекомпании «Мир».

«Мы не боимся, как вы выразились, тесных объятий [с Китаем], мы выстраиваем взаимовыгодное экономическое партнерство между нашими странами, и сотрудничество между Казахстаном и Китаем является абсолютно естественным», - сказал Токаев.

«Казахстан нацелен на создание новых взаимоотношений с КНР. Казахстанская программа «Нурлы Жол» и китайская стратегия экономического пояса Шелкового пути во многом пересекаются и, можно сказать, совпадают», - заявил он.

При этом в Казахстане следят, как изменится программа из-за пандемии коронавируса.

«Глобальная программа «Один пояс – один путь» по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров связывает более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. К проекту присоединились свыше 120 стран и почти 30 международных организаций. Но в то же время пандемия распространения коронавируса, естественно, внесет свои коррективы в реализацию концепции Великого шелкового пути, и мы внимательно будем наблюдать за этой тенденцией», - сказал Токаев.

По его словам, по итогам 2019 года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем составил около $14,5 млрд. «Для Казахстана китайский рынок предоставляет огромные возможности (...). Китай является традиционным потребителем казахстанских энергоресурсов, и в последние годы отмечается наращивание поставок казахстанских товаров глубокой переработки. У нашего восточного соседа огромным спросом пользуются экологически чистые продукты питания из Казахстана», - отметил Токаев.