Это вторая партия гуманитарной помощи бизнесмена
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Фонд Джека Ма передал в Казахстан партию аппаратов ИВЛ и тест-системы на коронавирус
Фото пресс-службы МИД Казахстана

В пятницу в Алматы была доставлена вторая партия гуманитарной помощи от фондов Джека Ма и Alibaba Group – свыше 50 тысяч тест систем и 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил МИД Казахстана.

Гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором – ТОО «СК-Фармация» для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений, отметил МИД.

Ведомство от имени правительства Казахстана поблагодарило фонды «за столь существенную помощь в борьбе с COVID-19».

В апреле Джек Ма передал Казахстану средства медицинской защиты объемом более 4,5 тонн - медицинские маски, защитные костюмы, медицинские перчатки, бесконтактные термометры.

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