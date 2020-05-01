Фонд Джека Ма передал в Казахстан партию аппаратов ИВЛ и тест-системы на коронавирус

В пятницу в Алматы была доставлена вторая партия
гуманитарной помощи от фондов Джека Ма и Alibaba Group – свыше 50 тысяч тест
систем и 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил МИД Казахстана.
Гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором – ТОО «СК-Фармация» для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений, отметил МИД.
Ведомство от имени правительства Казахстана поблагодарило фонды «за столь существенную помощь в борьбе с COVID-19».
В апреле Джек Ма передал Казахстану средства медицинской защиты объемом более 4,5 тонн - медицинские маски, защитные костюмы, медицинские перчатки, бесконтактные термометры.