Токаев поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления жителям Туркестанской области

«В сёлах Женис и Жана Турмыс Туркестанской области произошло подтопление, вызванное прорывом дамбы на водохранилище в Узбекистане. Сегодня премьер-министр А.Мамин и аким У.Шукеев доложили о принимаемых мерах по эвакуации жителей сел. Поручил оказать помощь пострадавшим семьям», - написал Токаев в Twitter.

Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел рано утром 1 мая после сильного дождя и штормового ветра. Прорвавшийся поток воды был в канал Абай Акалтынского района и выведен в озеро Арнасай в Джизакской области. Населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб, затоплены жилые дома и другие объекты. Как сообщает издание «Газета.uz», в результате прорыва дамбы около 70 тыс. человек, проживающих в окрестностях, были эвакуированы на безопасные территории в специально подготовленные учреждения в Сырдарьинской и Джизакской областях, госпитализированы 56 человек. Всего медики осмотрели 17,3 тыс. человек.

На границе Мактааральского района произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора из-за большого притока воды в результате прорыва дамбы. Это создало угрозу подтопления населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. В этой связи акиматом района был создан оперативный штаб и сегодня ночью было принято решение об объявлении ЧС техногенного характера и эвакуации жителей.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что за ночь было эвакуировано 5400 человек из четырех населенных пунктов: Женис, Жана Турмыс, Сардоба, Нурлы Жол. Также он поручил всем акимам населенных пунктов, которые примыкают к зоне подтопления, готовиться к эвакуации населения, если это будет необходимо. Он заявил, что будет сделан облет территории, ситуация находится под контролем.

По данным комитета по ЧС МВД РК, для оценки сложившейся ситуации в Туркестанскую область вылетели заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов и представитель министерства сельского хозяйства.

На проведение аварийно-спасательных работ привлечено 267 человек и 26 единиц техники ДЧС Туркестанской области, ДЧС Шымкента, районного отдела полиции, местных исполнительных органов. Также из Шымкента выдвинулись более 300 военнослужащих и 28 единиц техники и в готовность приведена 460 военнослужащих Национальной гвардии РК поселка Узынагаш.