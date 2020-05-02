Акиматам регионов поручено купить у туркестанских фермеров капусту
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Правительство выделит 1,6 млрд. тенге на кредитование фермеров, пострадавших от условий ЧП

Правительство выделит 1,6 млрд. тенге на кредитование фермеров, которые пострадали от сужения рынков сбыта в условиях чрезвычайного положения, сообщила пресс-служба премьера.

По ее информации в субботу на совещании под руководством вице-премьера Романа Скляра «было принято решение о выделении из резерва правительства 1,6 млрд. тенге на кредитование пострадавших фермеров для проведения весенне-полевых работ второго сева».

Кроме того, акиматам регионов «поручено использовать денежные средства на счетах социально-предпринимательских корпорации для закупа раннеспелой капусты у фермеров Туркестанской области», указывается в сообщении.

Фермеры Туркестанской области начали сбор урожая раннеспелой капусты в первой половине апреля, но из-за отсутствия рынков сбыта она остается невостребованной. Проблему просил решить аким региона Умирзак Шукеев. Урожай, как ожидается, составит около 300 тыс. тонн.

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