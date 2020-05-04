В Казахстане призывники на воинскую службу будут сдавать тест на коронавирус

Казахстанцы, призванные служить в армию, будут проходить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Сакен Жусупов.

«По поручению министра обороны в вооруженных силах спланированы и проводятся ряд практических мероприятий по обеспечению безопасности военнослужащих, подлежащих увольнению со срочной службы. Местным исполнительным органам необходимо провести ПЦР-тестирование граждан, подлежащим призыву на воинскую службу, а также обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических норм в ходе оповещения и сбора призывников, медицинского освидетельствования на сборных пунктах и отправки в войска», - проинформировал Жусупов.

Он напомнил, что президент подписал указ о переносе срока призыва граждан на срочную воинскую службу с июня на август 2020 года.

«Указом предусматривается увеличение ранее утвержденного срока призыва граждан на срочную воинскую службу с июня до августа текущего года включительно. Призыв граждан на службу возобновится после снятия режима ЧП и продлится до 31 августа. В свою очередь увольнение военнослужащих, призванных весной 2019 года, будет произведено до 30 июня 2020 года, в случае снятия режима ЧП», - объяснил новый указ глава департамента организационно-мобилизационной работы, отметив, что с первых дней введения в стране режима ЧП в патрулировании, дезинфекции и других работах задействованы порядка 9,5 тыс. военнослужащих в 29 городах.