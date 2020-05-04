КФГД пересмотрел максимальные ставки по всем видам депозитов

Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел и утвердил максимальные рекомендуемые ставки по всем видам депозитов в тенге на июнь.

Максимальные ставки вознаграждения по несрочным и краткосрочным депозитам пересмотрены в сторону понижения. Так, ставка по несрочным тенговым депозитам в июне составит 11%. По срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с пополнением – 11%, без пополнения – 11,5%. По сберегательным депозитам на аналогичные сроки ставки составят 12% с пополнением и 12,5% без пополнения.

Максимальные ставки по долгосрочным вкладам, рассчитанные на основе средневзвешенных ставок вознаграждения, по которым привлекались депозиты на 12 и 24 месяца, изменены как в сторону понижения, так и повышения: ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев с пополнением в июне снизятся до 12,8%, по срочным вкладам на 12 и 24 месяца с пополнением снизятся до 10,5% и 10,3% соответственно, без пополнения – до 11,2% и 11,1%.

«Снижение ставок по долгосрочным вкладам с пополнением также связано с пересмотром стоимости права пополнения, которую КФГД изменил в соответствии с методикой, принимая во внимание изменение базовой ставки Национального банка и как результат изменения в кривой доходности государственных ценных бумаг», - отмечают в КФГД.

Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным депозитам на 24 месяца с правом пополнения повысятся до 12,9%, без права пополнения на год и 2 года – до 14,9%.

В целом в июне сберегательные депозиты на все сроки сохранят свою привлекательность для клиентов банков и принесут больший доход (от 12% до 14,9%), чем любой другой вклад, считают в фонде.