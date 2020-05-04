Ресурсы полиции Алматы будут направлены на патрулирование города

Фильтрационные посты убрали в связи с послаблением карантинного режима
Департамент полиции города Алматы сообщил, что в связи с послаблением карантинного режима и возобновлением деятельности большого количества объектов в черте города убрали заградительные (фильтрационные) посты.
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