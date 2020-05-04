Фильтрационные посты убрали в связи с послаблением карантинного режима
  • 524
Ресурсы полиции Алматы будут направлены на патрулирование города
фото Данияра Мусирова

Департамент полиции города Алматы сообщил, что в связи с послаблением карантинного режима и возобновлением деятельности большого количества объектов в черте города убрали заградительные (фильтрационные) посты.

«В настоящее время ресурсы патрульной полиции направлены на обеспечение правопорядка в местах наибольшего скопления граждан (небольшие парки, скверы) с целью контроля за соблюдением граждан режима карантина. Также эти сотрудники задействованы в пешем патрулировании», - отметили в полиции.

Вместе с тем ДП напоминает «о неукоснительном соблюдении правил карантина и санаторно-эпидемиологических норм в целях личной безопасности».

Отметим, что парки и скверы пока еще остаются закрытыми, как и другие места массового скопления людей.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В городах Карагандинской области разрешат передвижение на своих автомобилях
Новости
Банки и обменные пункты будут работать по сокращенному графику на следующей неделе
Новости
Прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой
Новости
Казахстан показал новый рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
Режим ЧП в Казахстане продлен до 11 мая
Новости
Госкомиссия определилась с поэтапным ослаблением карантина в столице, Алматы и регионах