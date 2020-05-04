Ресурсы полиции Алматы будут направлены на патрулирование города

Департамент полиции города Алматы сообщил, что в связи с послаблением карантинного режима и возобновлением деятельности большого количества объектов в черте города убрали заградительные (фильтрационные) посты.

«В настоящее время ресурсы патрульной полиции направлены на обеспечение правопорядка в местах наибольшего скопления граждан (небольшие парки, скверы) с целью контроля за соблюдением граждан режима карантина. Также эти сотрудники задействованы в пешем патрулировании», - отметили в полиции.

Вместе с тем ДП напоминает «о неукоснительном соблюдении правил карантина и санаторно-эпидемиологических норм в целях личной безопасности».

Отметим, что парки и скверы пока еще остаются закрытыми, как и другие места массового скопления людей.