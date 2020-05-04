Украина продлила карантин до 22 мая

Карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Hromadske .

«Карантин будет продлен до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас», — сказал он.

Однако с 11 мая в стране начнутся первые ослабления ограничений, в частности откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, летние площадки отдельных кафе и ресторанов. Также будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, фуд-кортов, кинотеатров и детских зон в торгово-развлекательных центрах.

Кроме того, разрешат работу музеев, библиотек, которые будут работать по определенным критериям. Работать будут стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и сервисы бытовой техники.

Все детали будут прописаны в постановлении правительства, которое обещают опубликовать в ближайшее время.

Также Шмыгаль заявил, что с 11 мая Украина планирует перейти на адаптивный региональный карантин. Это означает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.

К этому моменту в Украине подтвержден 12 331 случай коронавируса, 303 человека скончались, 1 619 выздоровели.