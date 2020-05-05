Цены на продовольственные товары в Казахстане за год выросли на 10,4%

За год цены на продовольственные товары в Казахстане (апрель 2020 года к апрелю 2019 года) выросли на 10,4%. Как сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики, подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты и овощи свежие, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар – подешевел.

Средняя цена на гречневую крупу в апреле текущего составила 349 тенге за килограмм, тогда как в апреле прошлого года она стоила 243 тенге; овсяную крупу – 357 тенге (334 тенге в прошлом году), пшено – 372 тенге (285 тенге), рис – 373 тенге (333 тенге).

Из молочных продуктов средняя цена на творог в апреле текущего года сложилась на уровне 1637 тенге за килограмм (в апреле 2019 года – 1562 тенге), сметану – 1136 тенге (1050 тенге), кефир – 305 тенге (285 тенге), молоко пастеризованное – 260 тенге (240 тенге).

Средняя цена на сахар-песок в апреле 2020 года составила 213 тенге за килограмм, в апреле 2019 года он стоил 243 тенге за килограмм.

Хлеб пшеничный подорожал в среднем со 137 тенге в апреле прошлого года до 150 тенге в этом году, килограмм говядины – с 1575 тенге до 1 882 тенге, баранины – с 1502 тенге до 1814 тенге, конины – с1 789 тенге до 2128 тенге, свинины – 1342 тенге до 1502 тенге.

Средние цены на масло сливочное выросли с 2185 тенге до 2515 тенге, масло подсолнечное – с 433 до 434 тенге за литр, яйца подорожали с 265 до 298 тенге.

В апреле этого года средняя цена на картофель составила 124 тенге за килограмм (в апреле 2019 года – 87 тенге), лук репчатый – 104 тенге (99 тенге), морковь – 115 тенге (108 тенге).