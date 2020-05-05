Токаев считает необходимым расширить сферу соцгарантий для врачей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что в стране необходимо расширить сферу социальных гарантий для врачей и усовершенствовать систему их стимулирования. Об этом он заявил в интервью газете «Egemen Qazaqstan », опубликованном во вторник.

«К сожалению, в борьбе с эпидемией были выявлены слабые стороны медицинской системы. Несмотря на меры предосторожности, многие работники здравоохранения заразились. Мы столкнулись с такой проблемой, когда наших врачей уже не хватало. Эта ситуация находится под моим непосредственным контролем», - сказал Токаев.

Вместе с тем он отмечает, что повышение статуса медицинских работников стало актуальной проблемой. В этой связи Токаев считает необходимым «расширить сферу социальных гарантий для врачей и усовершенствовать систему стимулирования».

«Пандемия подчеркнула важность поддержки медицинских работников. Мы уделяем внимание этой области с момента обретения независимости. Однако предстоит еще много работы», - добавил президент.

Глава государства также отметил, что эпидемия коронавируса показала важность развития медицинской науки.

«Сегодня весь мир уделяет особое внимание этой области и активизирует борьбу с инфекционными заболеваниями. Это естественное явление. В будущем страна будет уделять особое внимание медико-биологическим исследованиям. Ведь наряду с великой армией сильная медицина является главным щитом государства. Несомненно, отныне его актуальность будет возрастать», - сказал он.

Токаев напомнил, что в столице была открыта модульная инфекционная больница, которая оборудована «в соответствии с международными стандартами», а отечественные ученые разработали систему диагностических тестов на коронавирус.

«Несомненно, такая конкретная работа улучшит отрасль. Министерство здравоохранения должно продолжать активно и систематически работать над улучшением качества медицинских услуг», - подчеркнул глава государства.