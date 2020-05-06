Также специальные звания и классные чины присвоены ряду госслужащих
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Токаев присвоил звание генерал-лейтенанта главе Минобороны, КНБ и директору погранслужбы
Фото Жанары Каримовой

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов, сообщается на сайте Акорды.

В частности, воинское звание генерал-лейтенант присвоено министру обороны Нурлану Ермекбаеву, его первому заместителю – начальнику генерального штаба Вооруженных сил Мурату Бектанову, заместителю министра обороны Тимуру Дандыбаеву, директору пограничной службы КНБ Дархану Дильманову, начальнику Национального университета обороны им. первого президента Султану Камалетдинову.

Воинское звание генерал-лейтенант юстиции присвоено главному военному прокурору Дастану Сартаеву, специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности – главе КНБ Кариму Масимову. Классный чин государственный советник юстиции 2 класса присвоен первому заместителю генерального прокурора Берику Асылову.

Воинское звание генерал-майор президент присвоил заместителю директора пограничной службы КНБ Серику Джазину, командующему ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Вооруженных сил Аскару Жоламанову, начальнику штаба Регионального командования «Юг» Вооруженных сил Асану Жусупову и заместителю министра внутренних дел Юрию Ильину.

Специальное звание генерал-майор национальной безопасности присвоено руководителю аппарата КНБ Аскару Амерханову, начальнику ДКНБ по Костанайской области Жанкозы Кадырбекову, начальнику ДКНБ по Павлодарской области Нурганату Манжуову.

Специальное звание генерал-майор службы государственной охраны Республики Казахстан присвоено замначальнику службы госохраны Ермеку Сагимбаеву, специальное звание генерал-майор полиции - заместителю министра внутренних дел Алексею Калайчиди, начальнику департамента полиции Шымкента Ерали Джумаханбетову, , начальнику департаменте полиции столицы Ержану Саденову, начальнику департамента полиции Алматы Канату Таймерденову.

Классный чин государственный советник юстиции 3 класса присвоен прокурору столицы Бауыржану Мырзакерову и прокурору Костанайской области Тимуру Сулейменову, высший квалификационный класс 3 категории – первому заместителю агентства по противодействию коррупции Олжасу Бектенову и заместителю председателя антикоррупционной службы Кабдуле Шынгысу.

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