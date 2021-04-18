Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на военнных складах

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил о высылке 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, пишет «Новая газета» со ссылкой на чешское издание Novinky.

«Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства», — уточнил Гамачек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь сообщил, что высылка связана со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице. К взрывам, по данным чешских властей, причастна российская разведка.

Власти Чехии также объявили в розыск предполагаемых сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ), причастных к отравлению в Великобритании бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля — Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления».

Как сообщается на сайте чешской полиции, они в 2014 году попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами на имя Николая Попа и Руслана Табарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными «фокусами».

Взрывы на складе боеприпасов во Вребетице (деревня на границе Чехии со Словакией, примерно 330 км от столице Чехии Праги) произошли в 2014 году. Тогда в октябре взорвался один склад, погибли два человека, в декабре — другой.

Власти Великобритании подозревают Петрова и Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта 2018 года в британском Солсбери. В королевстве заявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Россия все обвинения отрицает.

Впоследствии Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых утверждается, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги.