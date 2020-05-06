Новый административный процедурно-процессуальный кодекс одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан», а также сопутствующие ему поправки по вопросам исполнительного производства.

«При обсуждении проекта кодекса в рамках рабочей группы депутатами мажилиса были внесены поправки. В частности, проект кодекса дополнен новой статьей, содержащей задачи административных процедур и административного судопроизводства. Предлагается закрепить в качестве задач административных процедур полную реализацию публичных прав, свобод и интересов физических и юридических лиц; достижение баланса частных и общественных интересов в публично-правовых отношениях; обеспечение эффективного и прозрачного государственного управления, в том числе посредством участия лиц в принятии управленческих решений; укрепление законности в публично-правовой сфере», - сказал депутат Арман Кожахметов.

В свою очередь, по его словам, задачей административного судопроизводства должно являться справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение административных дел с целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных интересов юридических лиц в сфере публично-правовых отношений.

«Рабочей группой внесен ряд поправок касательно главы 2 проекта кодекса о принципах административных процедур и административного судопроизводства. Значительно были доработаны статьи проекта кодекса о принципах соразмерности, достоверности, охраны права на доверия, активной роли суда и других», - добавил депутат.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, депутаты внесли поправки в норму «о процедуре заслушивания гражданина государственным органом по его обращению». В частности, полностью пересмотрена статья 74 «Заслушивание», чтобы исключить «формальный подход со стороны государственных органов при проведении заслушивания граждан».

«В указанную статью 74 включены нормы об обязанности государственных органов предоставить возможность гражданину выразить свою позицию на предварительное решение по административному делу, о котором участник административной процедуры заранее уведомляется. При этом гражданин вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения», - говорится в заключении.

Поправки также внесены в статью 127 «О денежном взыскании, налагаемым судом за неисполнение его решений, проявления неуважения к суду, злоупотребление процессуальными правами или не выполнения процессуальных обязанностей». В комитете считают, что денежное взыскание является действенным механизмом по своевременному исполнению судебных актов. Соответственно, «является гарантией полноценного восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан».

«На государственные органы судом будет накладываться денежное взыскание за неисполнение судебного акта, принятого по рассмотрению иска гражданина к этому государственному органу. То есть данной нормой устанавливается прямой судебный контроль по исполнению решений суда, что является новеллой действующего законодательства», - уточнили в комитете.

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